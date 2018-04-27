НАБУ продемонструвало відео, спійманого на хабарі СБУшника

Національне антикорупційне бюро Украіни опубліковало фрагменти розсекречених відеозаписів, зроблених під час слідчих дій щодо співробітника СБУ, який попався на хабарі. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"За результатами цих дій 24 квітня 2018 детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили посадовця одного з міжрайвідділу Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області на отримання ним неправомірної вигоди в розмірі 47,5 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Ці кошти співробітник спецслужби отримав від посередників за непритягнення до відповідальності осіб, які могли отримати посвідки на постійне або тимчасове проживання на території України у незаконний спосіб.