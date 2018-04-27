На Одещині затримано колишнього бойовика «ЛНР»
Уродженець Одещини у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань.
Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР».
Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Одещини у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі бандугруповання, він залучався до чергування зі зброєю на позиціях бойовиків та брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Через кілька місяців бойовик, розчарувавшись в ідеях «руського миру», покинув лави терористів та повернувся до Одеської області.
Співробітники СБУ затримали зловмисника у його помешканні в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району.
Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.
За інформацією спецслужби, зловмисник також брав активну участь у трагічних подіях другого травня 2014 року в Одесі.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.