На Одещині затримано колишнього бойовика «ЛНР»

Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР».

Оперативники спецслужби встановили, що уродженець Одещини у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі бандугруповання, він залучався до чергування зі зброєю на позиціях бойовиків та брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Через кілька місяців бойовик, розчарувавшись в ідеях «руського миру», покинув лави терористів та повернувся до Одеської області.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у його помешканні в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району.

Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.

За інформацією спецслужби, зловмисник також брав активну участь у трагічних подіях другого травня 2014 року в Одесі.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.