У Києві діяв підпільний телекомцентр

У Києві блокували ретрансляцію російських пропагандистських телевізійних каналів.

Оперативники спецслужби встановили, що підпільний телекомцентр діяв на території одного з торговельних центрів Святошинського району столиці під виглядом надання послуг офіційних ТБ-провайдерів. Використовуючи нелегальне програмне забезпечення, зловмисники забезпечували «клієнтам» можливість перегляду заборонених Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення російських пропагандистських каналів.

За результатами проведення обшуків у підпільному центрі та місцях проживання організаторів правоохоронці вилучили із незаконного обігу обладнання для декодування супутникового зв’язку, картки доступу до мереж супутникового телебачення та сервери загальною вартістю майже півмільйона гривень.

За інформацією СБУ, зловмисники незаконно надавали послуги тисячам абонентів, транслюючи майже кілька десятків заборонених каналів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.