На Закарпатті сільський голова попався на розтраті бюджетних коштів

[Фото Служба безпеки України.]

Співробітники Служби безпеки України викрили сільського голову та директора комунального підприємства одного з населених пунктів Іршавського району Закарпаття на розтраті бюджетних коштів.

Правоохоронці встановили, що посадовець у змові з директором комунального закладу уклали фіктивний договір на проведення дорожнього ремонту. На підставі актів виконаних робіт на рахунки комунальників було переведено сімдесят п’ять тисяч гривень бюджетних коштів. При цьому жодної ділянки дороги вказаної у «договорі» не відремонтовано.

Під час санкціонованих обшуків за місцями роботи фігурантів справи співробітники СБУ виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність посадовців.

Обом зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину. У рамках відкритих кримінальних проваджень за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття посадовців проводилась спільно з прокуратурою.