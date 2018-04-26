В Одесі виявлено мережу аптек, в яких продавали заборонені медичні препарати

Співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління прикордонної служби України під процесуальним керівництвом Комінтернівської місцевої прокуратури, спільно з представниками Національної поліції та СБУ в м.Одеса, в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.321-2 КК України (Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів) проведено санкціоновані обшуки в мережі аптек, які здійснювали зберігання та розповсюдження медичних препаратів, заборонених Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено препарати російського та європейського виробництва, обіг яких заборонено в Україні. Слідчі заходи тривають.