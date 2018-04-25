G7 підтримує створення в Україні Антикорупційного суду з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії

Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто, оприлюдненому 23 квітня 2018 року.

«Ми засвідчуємо нашу підтримку реформ в Україні та вітаємо здійснені кроки, особливо в сферах децентралізації та економічного зростання. Ми закликаємо уряд України продовжувати реформи. Це включає створення антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії», – йдеться у заяві G7.

Нагадаємо, що створення Спеціалізованого антикорупційного суду є одним із зобов'язань, які Україна взяла на себе перед своїми міжнародними партнерами – Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард 7 грудня 2017 року у своїй заяві підтримала подання до парламенту законопроекту про створення Антикорупційного суду з врахованими рекомендаціями Венеціанської комісії.

Також на необхідності прийняття такого закону наголосила голова делегації комітету Європейського парламенту із закордонних справ Лайма Андрікене під час прес-конференції, що відбулася 6 квітня 2018 року у Києві.

В свою чергу, Директор Національного бюро Артем Ситник закликав парламентарів до конструктивної розмови про створення Антикорупційного суду під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 квітня.