G7 підтримує створення в Україні Антикорупційного суду з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії
Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) закликали українську владу створити Антикорупційний суд.
Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 у Торонто, оприлюдненому 23 квітня 2018 року.
«Ми засвідчуємо нашу підтримку реформ в Україні та вітаємо здійснені кроки, особливо в сферах децентралізації та економічного зростання. Ми закликаємо уряд України продовжувати реформи. Це включає створення антикорупційного суду у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії», – йдеться у заяві G7.
Нагадаємо, що створення Спеціалізованого антикорупційного суду є одним із зобов'язань, які Україна взяла на себе перед своїми міжнародними партнерами – Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард 7 грудня 2017 року у своїй заяві підтримала подання до парламенту законопроекту про створення Антикорупційного суду з врахованими рекомендаціями Венеціанської комісії.
Також на необхідності прийняття такого закону наголосила голова делегації комітету Європейського парламенту із закордонних справ Лайма Андрікене під час прес-конференції, що відбулася 6 квітня 2018 року у Києві.
В свою чергу, Директор Національного бюро Артем Ситник закликав парламентарів до конструктивної розмови про створення Антикорупційного суду під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України 4 квітня.