На Чернігівщині чоловік утримував цілий арсенал зброї

23 квітня в ході проведення оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Зброя та вибухівка» кримінальна поліція Ріпкинського відділення спільно з колегами з Головного управління Нацполіції під час санкціонованого обшуку у мешканця району виявили та вилучили заборонені предмети. Зокрема, поліцейські вилучили дві ручні гранати РГД-5 із запалами, майже півсотні набоїв до бойової зброї, а також два предмети, зовні схожі на саморобні пістолети.

Вилучене направлено на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.