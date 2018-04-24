Завідуючого пологовим взяли на хабарі
Медика затримано у відділенні під час одержання частини коштів.
Сьогодні, 24 квітня, працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції та Хустської місцевої прокуратури (Закарпаття) затримали завідувача пологового відділення під час одержання неправомірної вигоди.
Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області Національної поліції встановили, що за госпіталізацію та надання медичної допомоги під час пологів у громадянина вимагають 500 доларів США неправомірної вигоди.
В межах кримінального провадження правоохоронці задокументували факт вимагання та одержання завідувачем пологового відділення визначеної ним суми коштів.
Сьогодні, 24 квітня, працівники УЗЕ в Закарпатській області Нацполіції та Хустської місцевої прокуратури затримали медика в приміщенні пологового відділення лікарні під час одержання останньої частини коштів - 400 доларів США.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Медика затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі перевіряється його причетність до вчинення інших фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди.