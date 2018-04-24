Організатора незаконних збройних формувань та «довірену особу» Путіна виявили охоронці кордону

Організатора незаконних збройних формувань та «довірену особу» Путіна виявили охоронці кордону

Минулої доби співробітники Держприкордонслужби виявили двох правопорушників, які перебували у розшуку.

Джерело: Відомості

Прикордонники Харківського в пункті пропуску «Гоптівка» під час оформлення нашого співвітчизника, який прямував на вхід в Україну, спрацювала база даних Нацполіції. Як з’ясувалось, чоловік знаходився у розшуку за статтею 260 КК України «Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань». Громадянина України передано державним компетентним органам.

Крім того, учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» прикордонники Бердянського загону виявили жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році. Громадянку передано представникам СБУ.

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