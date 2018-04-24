Організатора незаконних збройних формувань та «довірену особу» Путіна виявили охоронці кордону

Прикордонники Харківського в пункті пропуску «Гоптівка» під час оформлення нашого співвітчизника, який прямував на вхід в Україну, спрацювала база даних Нацполіції. Як з’ясувалось, чоловік знаходився у розшуку за статтею 260 КК України «Створення непередбачених законом воєнізованих збройних формувань». Громадянина України передано державним компетентним органам.

Крім того, учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» прикордонники Бердянського загону виявили жінку, яка організувала та проводила збір підписів за кандидата у президенти РФ Володимира Путіна на тимчасово окупованій території Криму в 2018 році. Громадянку передано представникам СБУ.