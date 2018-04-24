Суддю Голосіївського районного суду Києва спіймано «на гарячому»

23 квітня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за матеріалами Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили суддю Голосіївського районного суду м. Києва в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі 1 000 дол. США. Також викрито посередника, яким виявився суддя цього ж суду у відставці.

Служитель Феміди вимагав та одержав від посередника кошти за задоволення цивільного позову на користь позивача про поновлення його на роботі та виплати йому компенсації в розмірі 1,5 млн грн. Свої «послуги» суддя оцінив у 8000 дол США, які передавались йому трьома траншами. В момент передачі останньої частини неправомірної вигоди суддю й було викрито «на гарячому».

Суддю та посередника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу за підозрою у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2018 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.