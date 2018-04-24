За торгівлю наркотиками поліцейські отримали по 7 років за гратами

Хмільницьким міськрайонним судом Вінницької області прийнято до уваги беззаперечні докази публічного обвинувача військової прокуратури Центрального регіону України та засуджено двох колишніх офіцерів поліції за збут наркотичної речовини.

Вказані «перевертні в погонах» викриті 23 травня 2017 року військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України спільно із працівниками Головного управління Служби безпеки України під час скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Зокрема, інспектор та старший оперуповноважений одного з секторів реагування патрульної поліції Калинівського відділу поліції Головного управління НП у Вінницькій області здійснювали придбання, перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс».

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт щодо вказаних працівників поліції скеровано до суду. Зазначимо, що сторона захисту намагалася всіляко затягнути судовий процес (шляхом заявлення клопотань, в тому числі щодо відводу головуючого судді та слідчого судді). Проте завдяки чіткій та професійній роботі публічного обвинувача військової прокуратури Вінницького гарнізону, сукупністю зібраних та досліджених безпосередньо в судовому засіданні доказів, провину обвинувачених доведено в повному обсязі.

Вироком від 19 квітня 2018 року обох «наркоділків» суд визнав винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та призначив кожному покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також, вироком суду ухвалено конфіскувати в дохід держави вилучені в них кошти та майно під час затримання.

Довідково: ч. 2 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, - караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна».