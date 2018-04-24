АТО: Ворог застосував снайперський вогонь, є постраждалі

Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння.

Зокрема на Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів і гранатометів окупанти відкривали вогонь по наших укріпленнях поблизу Троїцького. Також міномети калібру 82 мм противник застосував неподалік Попасної і тричі – в районі Новоолександрівки. Крім цього, під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили оборонці Новозванівки, а з зенітної установки та стрілецької зброї – Новоселівки.

На Донецькому напрямку 120 мм міномети окупанти застосували по українських позиціях неподалік Водяного, а 82 мм міномети – поблизу Шахти «Бутівка». Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по захисниках Верхньоторецького, Водяного, Гнутового, Кам’янки, Авдіївки, Шахти «Бутівка» і Талаківки. Також з великокаліберних кулеметів обстріляні наші опорні пункти в районі Павлополя, Мар’їнки та Лебединського, зі стрілецької зброї – під Невельським, Павлополем, Лебединським та Пищевиком, а поблизу Красногорівки та Мар’їнки – вівся снайперський вогонь.

Унаслідок виконання бойових завдань четверо українських воїнів зазнали поранення. Ще один наш захисник – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано усю необхідну медичну допомогу, інформує штаб АТО.