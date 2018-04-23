У лікарні під подушкою виявили гранату

До фастівської поліції звернувся лікар медичного закладу та повідомив, що в палаті під подушкою пацієнта терапевтичного відділення виявили бойову гранату. На місце події одразу виїзали правоохоронці. Попередньо встановлено, що 44-річний чоловік збергів у ліжку гранату РГД-5 із запалом.

Небезпечна знахідка направлена на експертизу. За словами чоловіка, який тримав вилучене у лікарняному ліжку, граната не бойова, а привіз він її із зони проведення АТО. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зв зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Місцевого жителя затримано в порядку ст.208 КПК України. Йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.