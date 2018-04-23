В Херсоні поліцейські викрили звідницю, яка постачала чоловікам подруг-повій
40-річна жителька Херсона організувала «бізнес» по наданню інтимних послуг своїми подружками.
Година «роботи» однієї підопічної коштувала 800 гривень. Звідниця за посередництво забирала собі половину суми. Сама вона теж надавала послуги інтимного характеру.
Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми викрили звідницю та одну з повій в орендованій квартирі, де вони за винагороду надавали клієнту послуги сексуального характеру.
Як повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми обласного главку поліції Олег Шанько, клієнтів звідниця знаходила у недорогих кафе міста Херсона. Вона підходила до чоловіків та пропонувала послуги сексуального характеру. За бажанням потенційних клієнтів демонструвала їм фото подруг-повій. Зустрічі з чоловіками проходили у готелях та в орендованих квартирах.
Звідниця, як і частина її подруг, раніше судимі. Ніхто з жінок ніде не навчається і не працює. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий строк. У відношенні повій складені адміністративні протоколи.