В Херсоні поліцейські викрили звідницю, яка постачала чоловікам подруг-повій

Година «роботи» однієї підопічної коштувала 800 гривень. Звідниця за посередництво забирала собі половину суми. Сама вона теж надавала послуги інтимного характеру.

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми викрили звідницю та одну з повій в орендованій квартирі, де вони за винагороду надавали клієнту послуги сексуального характеру.

Як повідомив начальник відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми обласного главку поліції Олег Шанько, клієнтів звідниця знаходила у недорогих кафе міста Херсона. Вона підходила до чоловіків та пропонувала послуги сексуального характеру. За бажанням потенційних клієнтів демонструвала їм фото подруг-повій. Зустрічі з чоловіками проходили у готелях та в орендованих квартирах.

Звідниця, як і частина її подруг, раніше судимі. Ніхто з жінок ніде не навчається і не працює. Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий строк. У відношенні повій складені адміністративні протоколи.