АТО: Бойовики обстріляли опорні пункти в районі Павлополя та Пищевика

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та озброєння танків бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю – в районі Авдіївки, Кам’янки, Гнутового, Верхньоторецького, Водяного, Ломакиного та Невельського, великокаліберні кулемети – неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко, Гнутового і Талаківки. Крім цього, під Павлополем і Талаківкою агресор застосував БМП, стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Лебединського, Широкиного та Шахти «Бутівка», а по захисниках Павлополя і Новотроїцького – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку заборонені 120 мм міномети ворог застосував по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Кримського, Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили наші укріплення в районі Кримського та Луганського, з гранатометів – неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – під Новоселівкою.

Внаслідок бойових дій, на жаль, один захисник України загинув. Двоє наших воїнів – зазнали поранень. Ще два українські військовослужбовці – отримали бойове травмування. Постраждалих доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.