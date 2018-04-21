На Луганщині поліція встановлює обставини групового отруєння дітей

Учора діти з різних міст та районів області брали участь у дитячому заході, під час якого вони вживали заздалегідь виготовлені сніданки. Вже за кілька годин після вживання їжі 15 з 22 дітей було госпіталізовано.

Слідчими відкрито кримінальне провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 325 КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Натепер поліцією проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення. Визначається точне коло потерпілих, які постраждали від отруєння.