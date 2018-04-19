Порошенко використовує церкву у своїй передвиборчій кампанії, - Безсмертний

«Порошенко, маючи довіру більше 50% населення, чомусь не писав листа Вселенському патріарху. Зараз, за підтримки не більше 10%, Президенту треба сто разів подумати: що ти робиш – досягаєш мрії про автокефалію і помісну церкву чи повертаєш цю ідею проти самої церкви з її нерозв’язаними проблемами?», - про це заявив український політик, екс-віце-прем’єр-міністр Роман Безсмертний.

Безсмертний вважає, що лист до Вселенського патріарха не має абсолютно ніякого відношення до проблеми помісної церкви, її існування чи неіснування, взаємовідносин між церквами. «В даному випадку він використовується як фрагмент політичного життя, а не як відповідь на ситуацію з церквами», - сказав він.

Політик звернув увагу на те, що після розвалу СРСР переважна більшість українського суспільства, в якого забрали марксистсько-ленінську ідею, залишалась спустошеною. Всі роки незалежності ця домінуюча частина живе в деідеологізованому світі, не маючи ні моралі, ні ідеології, ні віри. Вилікувати могла б християнська ідея, проте церква стала «подекуди кон’юнктурною та політизованою».

«Українське суспільство без ідеї, яка задає рамки моралі, поглядів, відносин, виховання дітей, далі розвиватися не може. Воно починає з’їдати себе в аморальності. Подивіться, закони не працюють, ніхто не виконує їх, бо немає суспільної моралі», - зазначив він.

Безсмертний переконаний, що церква передусім має зайнятися соціальними питаннями. Зокрема, допомогти в ситуації із незаконно утримуваними та військовополоненими, всіляко сприяти людям на окупованих територіях, опікуватися соціальними установами (будинками для людей похилого віку, сиріт, інвалідів) та багатодітними сім’ями.

«Скільки на сьогодні є соціальних установ в межах церков на території України? Жодної. Таке було або за радянської влади, або в нинішній ситуації. Суспільству не потрібний священник-бізнесмен з вісьмома мерседесами. Багато років церква була з народом у найтяжчі хвилини, тому має зараз прислужитися людям у найскладніший час їх життя. Лікуючи українське суспільство, церква вилікує себе», - сказав він.