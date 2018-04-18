Дрю Салліван – співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності OCCRP. Майже 20 років він займається розслідуваннями "сильних світу цього". І запевняє: його мета – казати правду, яка не була сказана до цього.

OCCRP брало безпосередню участь в аналізі Панамських документів і Райських паперів, які в ЗМІ отримали неофіційну назву "офшоргейт". Це два масштабні витоки фінансової документації високопосадовців і бізнесменів з усього світу.

Серед українців у документах фігурують президент Петро Порошенко, екс-прем'єр Павло Лазаренко, бізнесмен і екс-власник газети Kyiv Post Мохаммад Захур, скандально відомий мер Одеси Геннадій Труханов та інші.

"Українській правді" співзасновник OCCRP розповів, чому корупція часів Порошенка дуже схожа на корупцію часів Януковича.

– Корупція часів Порошенка дуже схожа на корупцію часів Януковича. Можливо, вона не такого розмаху, адже Янукович був насправді дуже поганою людиною і демонстрував це.

Порошенко ж прийшов до влади з доброю волею народу і зневажив її. Він не виправдав очікування, які покладали на нього громадяни, і не дуже працював над тим, щоб очистити Україну.

Порошенко – корумпований бізнесмен, навколо якого багато небезпечних людей. І він продовжує робити дуже сумнівні речі.

Наприклад, представники Порошенка запевняли, що не переводили гроші в офшори, але докази свідчать про протилежне. Потім вони напали на нас за нашу інтерпретацію документів.

Порошенко запевняв, що віддасть бізнес у довірчу власність. Але ми не отримали жодного підтвердження цьому, а сам президент відмовляється опублікувати ключові документи, які б довели, що він каже правду. Ми ж думаємо, що ці документи покажуть протилежне.

Тому що опосередковані докази свідчать про те, що Порошенко і далі володіє Липецькою фабрикою, просто вона в сліпому трасті (тобто довірені особи мають повну свободу дій, а бенефіціар не має права втручатися – УП). Наприклад, минулого року рішення закрити фабрику ухвалив менеджмент корпорації Roshen, а не траст, в управлінні якого вона перебуває.

Тобто президент не зробив того, що обіцяв. А його люди брешуть. Причому намагаються просто заперечити наші аргументи словами "ви неправі і дурні". Ми не дурні. Ми – журналісти-розслідувачі і розуміємо, як працює бізнес-документація.

Якби він був реально чесною людиною, опублікував би справжні документи. Але він цього не робить і радше буде атакувати журналістів за чесність.

Тепер ми ще більше не довіряємо йому і ще детальніше перевіряємо його.

"Ми знаємо набагато більше, ніж публікуємо"

Що більше ми дізнаємося, то більше зростає значення цих документів. Ми знаходимо шматок пазлу в Панамських документах, ще шматок – у Райських паперах, а потім шукаємо інші шматки.