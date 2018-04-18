АТО: 45 обстрілів. один військовий загинув, троє отримали поранення

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли позицій українських захисників. За добу зафіксовано 45.

Зокрема на Луганському напрямку із забороненої 152 мм артилерії, стрілецької та снайперської зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Зайцевого. Крім цього, із 120 мм мінометів окупанти вели вогонь по оборонцях Троїцького, з мінометів калібру 82 мм і гранатометів – в районі Новоолександрівки, а з великокаліберних кулеметів – по захисниках Луганського.

На Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв наші позиції в районі Водяного та Гнутового, а міномети калібру 82 мм та гранатомети – застосував по оборонцях Новотроїцького. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Шахти «Бутівка», Пищевика, Верхньоторецького, Талаківки, Павлополя та Кам’янки, з озброєння БМП – під Водяним і Павлополем, з великокаліберних кулеметів – в районі Опитного та Лебединського, а стрілецької зброї – поблизу Широкиного і Невельського. Крім цього, наші опорні пункти неподалік Гнутового та Лебединського обстрілював ворожий снайпер.

На жаль, унаслідок ворожого вогню один український воїн загинув. Ще троє наших захисників – зазнали поранень. Постраждалих військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу, інформує штаб АТО.