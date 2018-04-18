На Чернігівщині затримано контрактника, який продав гранатомети і гранати

У ході загальнодержавних профілактичних заходів з виявлення зброї та вибухівки слідчі та оперативники Чернігівського районного відділення поліції спільно з працівниками Управління СБУ в Чернігівській області та військовою прокуратурою затримали військовослужбовця-контрактника, який продав два гранатомети.

Військовослужбовець-контрактник ще на початку квітня з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів продав цивільній особі п’ять ручних гранат та майже півтори сотні набоїв калібру 7,62мм.

Продовжуючи злочинну діяльність, 17 квітня контрактник реалізував два гранатомети РПГ-26, за які отримав майже 19 тисяч гривень. Після цього зловмисника одразу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримання проводилося оперативниками та слідчими Чернігівського районного відділення Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області спільно з працівниками Управління СБУ в Чернігівській області під час проведення негласних слідчих-розшукових дій.

Всі заходи проводилися в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) за процесуального керівництва військової прокуратури Чернігівського гарнізону Центрального регіону України.

За попередньою інформацією, боєприпаси були привезені військовослужбовцем із зони проведення АТО. Зброя, боєприпаси та гроші вилучені.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України та щодо додаткової кваліфікації його дій за частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин), а також обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту.