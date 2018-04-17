За хабарництво поліція затримала майора Збройних сил України та заступника мера

Офіцер Херсонського обласного військового комісаріату вимагав 600 доларів США, а заступник мера одного з міст Полтавщини пропонував 300 доларів США неправомірної вигоди працівнику управління захисту економіки.

Офіцер Херсонського обласного військового комісаріату вимагав та одержав від матері військовозобов’язаного 600 доларів США хабара. За вказану суму пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо прийняття уповноваженими особами Херсонського ОМВК рішення про надання відстрочки від призову на строкову службу.

Військового затримали працівники управління захисту економіки в Херсонській області Національної поліції, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва Військової прокуратури Херсонського гарнізону. Процесуальні заходи проводилися у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

На Полтавщині заступник мера запропонував 300 доларів США хабара майору поліції за не складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. Зокрема, в такий спосіб посадовець намагався допомогти своєму родичу уникнути відповідальності, яка передбачена статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог фінансового контролю). За дане правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до двох тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Викрили протиправну діяльність заступника мера працівники управління захисту економіки в Полтавській області Нацполіції, військової прокуратури Полтавського гарнізону Центрального регіону України та УСБУ в Полтавській області.

Санкція ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України, що інкримінують заступникові мера одного з міст Полтавської області, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадуємо, що 16 квітня В Одесу затримали директора ЖБК з хабаром у 80 тисяч гривень.