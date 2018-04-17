У Києві затримали чоловіка, який погрожував Уляні Супрун

Поліцейські столиці затримали зловмисника, який погрожував т.в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Крім того, чоловік підозрюється в чотирьох фактах вимагань. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

Спіймали чоловіка під час отримання посилки з 100 тисячами гривень. Таку суму він вимагав від власників заправки, погрожуючи її підірвати.

Кілька днів тому на урядову гарячу лінію надійшов дзвінок з погрозами на адресу т.в.о. міністра охорони здоров'я і вимогою її звільнення. Відомості про подію слідчі Голосіївського управління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України, повідомили в Нацполіціі.

Поліція зайнялася пошуками злочинця. В ході розслідування з'ясувалося, що він може бути причетний до трьох вимагань у Голосіївському та одному - в Дарницькому районі.

Чоловік був затриманий в понеділок, 16 квітня, оперативниками Дарницького відділення поліції. Зловмисником виявився 31-річний киянин. За всіма фактами вимагань поліцейські почали кримінальні провадження у ст. 89 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.