Мукачівські прикордонники не допустили переміщення майже 10 тисяч сигарет до Румунії

Випереджальну інформацію щодо переміщення через кордон контрабандних сигарет, яку здобули співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, вдало реалізували учора ввечері прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону.

Під час патрулювання напрямку ймовірного здійснення протиправної діяльності, прикордонний наряд від загону помітив поблизу держрубежу групу осіб з пакунками. Наздоганяючи порушників, охоронці кордону здійснили кілька пострілів вгору. Проте порушники не зупинились, а, покидавши пакунки, вдались до втечі. У покинутих 20 ящиках знаходилось 9640 пачок сигарет без акцизних марок.

Виявлені тютюнові вироби доставлено у відділ прикордонної служби «Ділове» та згодом буде передано співробітникам ДФС. Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до незаконної оборудки.