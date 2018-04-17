За встановлення другої групи інвалідності на довічний термін медики просили дві тисячі доларів

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві на хабарі одного з керівників спеціалізованої травматологічної медико-соціальної експертної комісії Департаменту охорони здоров'я КМДА та лікаря-ортопеда центру первинної медико-санітарної допомоги одного з районів столиці.

Правоохоронці встановили, що посадовці вимагали від місцевого жителя дві з половиною тисячі доларів США за надання йому встановленої другої групи інвалідності на довічний термін.

Оперативники спецслужби затримали зловмисників на робочих місцях після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття посадовців проводилась спільно з підрозділом запобігання та виявлення корупції КМДА під процесуальним керівництвом прокуратури.