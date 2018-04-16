На кордоні зі Словаччиною та Польщею спостерігається скупчення автомобілів

Державна прикордонна служба України продовжує вживати всі необхідні заходи, аби забезпечити комфортний перетин кордону для подорожуючих громадян, які прямують в обидва напрямки кордону.

Зокрема, в період великодніх та поминальних днів в пунктах пропуску, де очікувалося збільшення пасажиро-транспортного руху, співробітники прикордонного відомства задіяли допоміжні наряди та створили додаткові робочі місця. Для спрощення та пришвидшення процедур перетинання кордону забезпечено безперервне функціонування «зелених коридорів», визначено додаткові смуги руху для осіб та транспортних засобів.

Наразі, після закінчення свят та відвідування рідних, багато людей повертаються до місць свого проживання та роботи. Через це на кордоні, зокрема з країнами ЄС, спостерігається певне накопичення автомобілів. Зараз черги зафіксовані на кордоні зі Словаччиною та Польщею.

Так, скупчення автомобілів у пункті пропуску «Ужгород», що на українсько-словацькому кордоні, складає близько 150 автомобілів. А в основних пунктах пропуску на українсько-польському кордоні – «Краківець» та «Рава-Руська» по 180 автівок, «Шегині» і «Устилуг» 120 та 150 автомобілів відповідно очікують на виїзд за кордон.

Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію і радить обирати оптимальні маршрути руху.