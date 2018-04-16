АТО: 59 обстрілів за добу, є постраждалі

Агресор здійснив 59 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя, Лебединського та Новотроїцького, а з мінометів калібру 82 мм – обстріляні захисники Пісків та Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся на наших укріпленнях в районі Авдіївки, Кам’янки, Шахти «Бутівка», Верхньоторецького, Піщевика, Широкиного та Гнутового. Крім цього, озброєння БМП ворог застосував по українських опорних пунктах поблизу Пісків і Талаківки, великокаліберні кулемети – під Опитним, стрілецьку зброю – в районі Славного, Березового та Лебединського, а неподалік Новотроїцького – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 мм міномети по оборонцях Луганського, Троїцького та Світлодарська. Крім цього, поблизу Луганського та Світлодарська бойовики вели вогонь 82 мм мінометів, неподалік Новолуганського та Новгородського – з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а з озброєння БМП – під Луганським і Троїцьким.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник зазнав поранення. Ще один наш воїн – отримав бойове травмування. Постраждалих військовослужбовців доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу, інформує штаб АТО.