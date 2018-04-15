Сьогодні біля «Київенерго» прогримів вибух

Фото: національна поліція України

Біля будівлі енергетичної компанії в Києві прогримів вибух. Про це повідомляє національна поліція столиці.

У результаті вибуху ніхто не постраждав. Пошкоджено фасад будівлі, вибиті вікна і двоє дверей.

На місці події працюють співробітники правоохоронних органів. У поліції вважають, що злочинець міг використовувати гранату.

Фахівці встановлюють всі обставини події.

Раніше, 8 березня, повідомлялося, що невідомий обстріляв з гранатомета київський ресторан. В результаті стрілянини вигоріло близько 50 квадратних метрів будівлі.