Вінницького зампрокурора спіймали на "гарячому"

Заступнику прокурора Вінницької області, викритому «на гарячому» 10 квітня 2018 року детективами НАБУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів САП, 12 квітня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.2 ст.369-2 Кримінального кодексу України («Зловживання впливом»).

Напередодні про підозру повідомлено ще двом особам-співучасникам злочину.

Прокурора викрито одразу після отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. дол. США від двох посередників, якими виявились адвокат та фізична особа.

Як встановило слідство, прокурор отримав від посередників неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, відкритого за фактом самовільного захоплення земельних ділянок.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Кримінальне провадження за наведеними фактами детективи НАБУ розслідують із березня 2018 року.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.