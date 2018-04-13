Викрадену у Великобританії іномарку знайшли українські прикордонники

Іномарку, що перебувала у міжнародному розшуку, затримали співробітники прикордонного відомства на українсько-молдовському кордоні.

Військовослужбовці Ізмаїльського загону виявили транспортний засіб, який перебував у міжнародному розшуку. Під час здійснення заходів контролю в пункті пропуску «Виноградівка» відбулося спрацювання бази даних Інтерполу відносно автомобіля «BMW» болгарської реєстрації 2011 року випуску. Іномарка була викрадена на території Великої Британії.

По даному факту поінформовано Укрбюро Інтерполу в м.Київ. Транспортний засіб передано представникам Національної поліції.