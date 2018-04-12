​У Миколаєві вбили екс-начальника обласної митниці

У Миколаєві знайшли вбитим колишнього начальника обласної митниці Артура Полякова. Про це повідомив у Facebook перший заступник Нацполіції В'ячеслав Аброськін. За його словами, чоловік 3 квітня виїхав на автомобілі та зник.

Про подробиці справи розповіли у прес-службі обласної поліції. Під час розшукових заходів правоохоронці встановили, що перед зникненням Артур Поляков поїхав на зустріч із компаньйоном, який нібито мав намір повернути йому 50 тис. євро боргу.

"Правоохоронці встановили, що до зникнення чоловіка можуть бути причетні двоє осіб, і почали проводити низку слідчих дій та санкціоновані обшуки за місцем проживання можливих підозрюваних, і не помилилися. В одному з гаражних приміщень, право на користування яким належить зловмиснику, оперативники вилучили автомобіль потерпілого з його особистими речами", - повідомляють у поліції.

Після цього було затримано двох чоловіків. Під час відтворення обставин вони розповіли про деталі вчиненого злочину і показали, де закопали тіло загиблого. Було проведено ексгумацію. Обом зловмисникам вже повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. У суді проситимуть про їх арешт.

Миколаївську митницю Артур Поляков очолював з 2010 р. по 2014 р.