У Харкові затримано злочинну групу, яка займалась незаконною легалізацією іноземців в Україні

У Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідовано канал незаконної легалізації на території України громадян В’єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії шляхом їх фіктивної реєстрації у вищих навчальних закладах м. Харків.

В рамках кримінального провадження, в результаті чисельних слідчих дій, обшуків, допитів та судових експертиз отримано докази вчинення причетними встановленими особами злочинів, передбачених низкою статей КК України.

На підставі зібраних оперативно-розшуковими підрозділами в ході досудового розслідування фактичних даних ГУНП у Харківській області додатково порушено понад 100 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон України та за підроблення документів, печаток, штампів та бланків.

Днями було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів ключовому фігуранту кримінального провадження – керівнику одного із вищих навчальних закладів.

Дана посадова особа, фактично будучи організатором каналу легалізації незаконних мігрантів, на підставі фіктивної реєстрації псевдостудентів, за сприяння окремих представників правоохоронних органів, забезпечувала оформлення громадянам В’єтнаму посвідок на тимчасове проживання в Україні, що використовувались останніми, в тому числі, для перетинання державного кордону.

Наразі досудове слідство спрямоване на притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів злочинної групи триває.