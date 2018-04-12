У головному офісі "Укрзалізниці" ідуть обшуки
Генеральна прокуратура України спільно з СБУ проводить обшук в головному офісі "Укрзалізниці".
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Зараз у приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця", за адресою вулиця Тверська, 5, співробітниками Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України за сприяння Департаменту безпеки товариства проводяться слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями", - уточнюється в повідомленні.
Компанія заявляє, що готова до повної співпраці з правоохоронцями, створює всі умови для їх роботи і зацікавлена в викорінення будь-яких протиправних явищ в роботі компанії.
Видання "Економічна правда", посилаючись на співрозмовника в компанії, повідомляє, що обшук проводиться у члена правління Сергія Михальчука.
Раніше він вже потрапляв у список підозрюваних у корупції. Про це заявляв міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляючи про обшуки в "Укрзалізниці" у листопаді 2017 року.
Раніше повідомлялося, що поліція затримала двох посадовців "Укрзалізниці" на хабарі до 85 тис. гривень.