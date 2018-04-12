У головному офісі "Укрзалізниці" ідуть обшуки

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зараз у приміщенні офісу ПАТ "Укрзалізниця", за адресою вулиця Тверська, 5, співробітниками Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України за сприяння Департаменту безпеки товариства проводяться слідчі дії за раніше відкритими кримінальними провадженнями", - уточнюється в повідомленні.

Компанія заявляє, що готова до повної співпраці з правоохоронцями, створює всі умови для їх роботи і зацікавлена в викорінення будь-яких протиправних явищ в роботі компанії.

Видання "Економічна правда", посилаючись на співрозмовника в компанії, повідомляє, що обшук проводиться у члена правління Сергія Михальчука.

Раніше він вже потрапляв у список підозрюваних у корупції. Про це заявляв міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляючи про обшуки в "Укрзалізниці" у листопаді 2017 року.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала двох посадовців "Укрзалізниці" на хабарі до 85 тис. гривень.