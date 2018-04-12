Гройсман планує зупинити процес трудової міграції з України

Кабінет міністрів підготував низку ініціатив з підготовки кваліфікованих робочих кадрів для припинення трудової міграції. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, пише "Економічна правда".

"Сьогодні в промисловості України є величезний інтерес як внутрішніх підприємців, так і зовнішніх інвесторів, які сьогодні заходять в Україну і будують нові виробництва. Але перше питання, яке потрібно вирішити, - це підготовка кваліфікованих робочих кадрів", - сказав Гройсман.

"Що тут приховувати, коли ми бачимо, що є серйозна міграція трудових людей, які шукають роботу в Європі і в світі. Шукають, тому що там є нормальні умови роботи, з одного боку, з іншого боку - вища заробітна плата", - заявив глава уряду.

У зв'язку з цим він підкреслив необхідність підготовки кваліфікованих робочих кадрів.

"І тут питання вищої профтехнічної освіти виходить на передній план. Ми почали модернізацію програм навчання. Ця програма вже другий рік поспіль працює. В цьому році ми на неї направимо 100 мільйонів гривень", - зазначив Гройсман.

"Нам треба зупинити трудову міграцію, Нам потрібно створити нові умови, щоб люди працювали в Україні. Такі умови почали створюватися. Я думаю, що за місяць-два це зробити неможливо. За кілька років можливо вирішити питання, щоб люди почали повертатися", - резюмував прем'єр.

Національний банк України також прогнозує, що трудова міграція з України продовжить рости ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

Раніше Bloomberg писав, що низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Як повідомлялося, в Польщі більше 300 тисяч українців, що платять внески в фонд соціального страхування - це найвищий показник в історії.

Нагадаємо, представники польської рекрутингової фірми стверджують, що після початку дії для України безвізового режиму українські заробітчани у Польщі отримують більш високі зарплати.