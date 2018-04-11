Фальшування результатів виборів або скупка голосів каратимуться законом, – Глава Уряду

Фальшування результатів виборів або скупка голосів каратимуться законом, – Глава Уряду

Практика фальшування результатів виборів або скупки голосів в Україні має відійти у минуле.

Джерело: Відомості

За  фальшування результатів виборів або скупку голосів  потрібно встановлювати жорстку відповідальність. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він повідомив, що Уряд напрацював спеціальний законопроект, який передається до Верховної Ради і може бути ухвалений вже в найближчій перспективі. 

Важливість ініціативи, на думку Глави Уряду, беззаперечна, адже 2019 рік – рік президентських та парламентських виборів.

«В Україні має бути чітке розуміння: ті, хто намагатимуться фальшувати, скуповувати голоси, будуть нести відповідальність», - сказав Глава Уряду.

Довідково 

Проект закону розроблений силами Міністерства внутрішніх справ спільно з громадськими організаціями. Він вносить зміни до деяких законодавчих актів, в тому числі Кримінального кодексу. Ключова мета законопроекту - встановлення покарання за порушення прав виборців і попередження спроб порушити виборчі права. Під час підготовки законопроекту проводилося дослідження, яке засвідчило: 68% українців не задоволені ступенем прозорості виборчих процесів.

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