АТО: 35 обстрілів, троє - поранених

АТО: 35 обстрілів, троє - поранених

Ворог застосовує озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Джерело: reuters.com

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій сил АТО при цьому й надалі застосовуючи озброєння заборонене Мінськими угодами.

Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії бойовики обстріляли наші позиції в районі Широкиного та Лебединського, а з 120 мм мінометів – двічі поблизу Водяного. Також по захисниках Лебединського агресор відкривав вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, оборонців Широкиного, Талаківки, Кам’янки, Опитного, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки обстріляв з гранатометів різних систем. Крім цього, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Пищевика та Кам’янки, озброєння БМП – поблизу Водяного, снайперську зброю – неподалік Пісків, а стрілецьку зброю – по захисниках Гнутового, Первомайського, Невельського, Пісків, Павлополя та Шахти «Бутівка».

На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по наших укріпленнях поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції неподалік Світлодарська та Катеринівки.

Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень. Наших захисників доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу, інформує штаб АТО.

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