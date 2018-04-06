Керівника РДА на Чернігівщині викрили на отриманні хабара

05.04.2018 за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України на отриманні частини неправомірної вигоди в сумі 4 000 доларів США викрито та затримано посадовця, - виконуючого обов’язки Голови Коропської районної державної адміністрації в Чернігівській області.

Затримання проводилось військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України спільно із слідчими Слідчого управління ГУНП в Чернігівській області та працівниками Управління захисту економіки в Чернігівській області Департаменту захисту економіки в рамках кримінального провадження за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Кошти було виявлено та вилучено в ході санкціонованого судом обшуку у службовому кабінеті посадовця. Загалом, у період березня – квітня 2018 року, він вимагав від місцевого підприємця кошти в сумі 5000 доларів США.

Причому, вилучені 4000 доларів США, - це була друга частина хабаря. Першу частину неправомірної вигоди, а саме – 1000 доларів США, посадовець одержав ще 07.03.2018 року, після підписання ним особисто розпорядження про дозвіл на розробку технічної документації щодо виділення земельних ділянок. Проте цю частину він «узяв» вже в ході контролю за вчиненням злочину та в ході санкціонованих апеляційним судом негласних слідчих (розшукових) дій.

Неправомірну вигоду в. о. Голови району отримав за кілька «послуг», а саме: надання дозволу на розробку технічної документації щодо виділення земельних ділянок, затвердження проекту їх землеустрою та укладання договорів оренди на ці ділянки від імені Коропської районної державної адміністрації.

Вказані земельні ділянки відносилися до категорії не розподілених (не витребуваних), тобто таких, що належать або власникам, які офіційно померли та/або не мають спадкоємців, або особам, місцезнаходження яких наразі невідоме.

На даний час за фактом злочину проводяться невідкладні слідчі дії, в тому числі обшук за місцем проживання підозрюваного. Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, клопотання слідчому судді про відсторонення від посади та накладення арешту на майно.

Нагадаємо, що подібну злочинну «схему» військова прокуратура Київського гарнізону Центрального регіону України нещодавно зупинила на Київщині. Тоді йшлося про чемодан з мільйоном гривень хабара. Інформація про цей злочин була оприлюднена прес-службою військової прокуратури Центрального регіону України 01.03.2018 року.

Довідково: ч. 3 ст. 368 КК України, «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна».