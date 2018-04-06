Окрім «Джавелінів», Україна отримає і снайперські комплекси, - сенатор США
Американський сенатор Роберт Портман запевнив, що Сполучені Штати на боці України.
Санкційний тиск на Росію. Міжнародні зусилля для розгортання місії ООН на Донбасі. Такі головні теми обговорювали на зустрічі в Києві президент Петро Порошенко та американський сенатор Роберт Портман. Республіканець Портман, великий друг України, співавтор антиросійських санкцій отримав з рук президента орден «За заслуги».
Серед його заслуг і те, що наполегливо лобіював перед американською адміністрацією надання Україні оборонної зброї.
Америка на боці України, вкотре запевнив українців сенатор. І хай нікого не вводить в оману інформація про можливі запросини Путіна в Білий дім, сказав Портман на зустрічі з пресою.
«Адміністрація США вважає, що треба підтримувати діалог з Росією. Між іншим, таку саму думку має і стосовно Північної Кореї. Це зовсім не означає, що ми погоджуємося з Північною Кореєю бодай у чомусь. Не треба сприймати такі контакти як якусь послугу. Вони відбуваються радше в інтересах нашої країни, якій необхідно мати кращі стосунки із великою ядерною державою. Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України. Зауважте, що саме ця адміністрація, а не попередня, надала Україні летальну зброю для захисту», - заявив Портман, передає Голос Америки.
Як наголосив сенатор, окрім «Джавелінів», незабаром Україна отримає і снайперські комплекси.
«Вчора я побував на Донбасі, де досі гинуть українські солдати. Минулого місяця більшість втрат були спричинені, найвірогідніше, вогнем ворожих снайперів. І одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії. Щоб можна було відповідати на вогонь снайперів, які вбивають українських військових. Це один із конкретних прикладів, який доводить, що США стоять пліч-о-пліч із Україною».