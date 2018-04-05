Порошенко назвав дату закінчення АТО

Про це глава держави заявив у Вінниці у ході зустрічі з регіональними журналістами. "Дата закінчення АТО буде в травні. Ми переходимо до іншого формату оборони України. Відповідно до прийнятого закону про реінтеграцію Донбасу, ми запроваджуємо нові більш ефективні заходи з розширенням наших оборонних спроможностей і робимо ми це тому, що ми бачимо різке зростання рівня загрози на сході нашої держави. Режим АТО, коли це все координувалося Службою безпеки України, зараз буде переведено до керівництва Збройних сил України", - заявив Порошенко. Порошенко зазначив, що формат АТО буде переведений у відповідний військовий формат під керівництвом Сергія Наєва. "Але коли буде мир, коли закінчиться війна - це питання набагато складніше. Війна закінчиться нашою перемогою, я не маю жодного сумніву", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 березня президент України Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєв. "Формат антитерористичної операції буде змінений на операцію Об'єднаних сил. Керівництво силами і засобами ЗСУ та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами буде покладатися на командувача Об'єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", - повідомляв Порошенко.