Мати з 10-ти місячним немовлям та троє чоловіків намагалися вночі незаконно перетнути кордон

Трьох чоловіків та жінку з немовлям затримали прикордонники Білгород -Дністровського загону минулої ночі на Одещині за спробу незаконного перетину кордону.

Двоє українців – обидва жителі прикордоння, разом з 34-річною громадянкою Молдови та її 10-місячною донькою спробували незаконно потрапити до сусідньої країни в обхід пункту пропуску «Розалівка». Очевидно вони сподівалися, що вночі їх не помітять охоронці кордону. Однак порушники були затримані групою реагування від відділу прикордонної служби «Степанівка». Згодом жінка розповіла правоохоронцям, що наважилася на такий крок, тому що загубила документи, необхідні для перетину кордону. Затримані були притягнені до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Родичі жінки з сусідньої країни привезли документи, що посвідчували її особу та документи на дитину, після чого вони повернулися додому.

Ще одного порушника – 23-річного громадянин Молдови, затримали теж вночі прикордонники сусіднього відділу «Кучурган». Він, не маючи паспортних документів, намагався також повернутися додому у незаконний спосіб. Стосовно іноземця складено протоколи за ст. 202 та ст. 204-1 КупАП.