Суддю з Херсонщини викрито «на гарячому»

4 квітня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Головного Управління Служби безпеки України в АР Крим за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили в.о. голови суду одного із районних судів Херсонської області при отриманні неправомірної вигоди у сумі 5 000 грн.

Служитель Феміди вимагала кошти у громадянина в обмін на непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії з метою документування протиправної діяльності в.о. голови суду, за результатами яких буде вирішено питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище») Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2018 року за матеріалами Головного Управління Служби безпеки України в АР Крим.