Мінрегіон дозволить розміщення вбудованих у житлові будинки дитсадків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оновлює державні будівельні норми, зокрема, має дозволити розміщення у житлових будинках вбудовано-прибудованих і вбудованих дошкільних навчальних закладів у разі неможливості їх проектування в окремих будівлях.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе під час спільного брифінгу з Віце-прем’єр-міністром Геннадієм Зубком «Першочергові зміни і нововведення до ДБН» в Українському кризовому медіа-центрі.

«Сьогодні у містах є велика проблема недостатньої кількості дитячих садків. Існує диспропорція між житловим будівництвом та соціальною інфраструктурою. І у багатьох випадках, особливо у центральних районах великих міст, немає навіть достатньо місця, щоб розмістити новий окремий дошкільний навчальний заклад. Можливість проектування невеликих дитсадків, вбудованих або прибудованих до житлових будинків, дозволить суттєво зменшити цю диспропорцію та забезпечити жителів необхідною соціальною інфраструктурою там, де немає можливості будувати окремі дошкільні навчальні заклади», - сказав він.

Зокрема, допускається розміщення дошкільних навчальних закладів у вигляді:

- вбудованих приміщень груп короткотривалого (до 4-х годин) перебування дітей дошкільного віку у 1-2 поверхи житлових будинків;

- вбудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку (ясел, ясел-садків, дитсадків) місткістю до 80 місць (2-4 групи) у 1-2 поверхи житлових будинків;

- вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 120 місць (до 6 груп) у 1-2 поверхи житлових будинків;

- прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 160 місць (до 8 груп) до глухих торців житлових будинків.

При розміщенні таких дитсадків повинні обов'язково враховуватися необхідні пожежні вимоги щодо проектування дошкільних навчальних закладів, а також відповідні норми ДБН щодо житлових будинків. Крім цього, земельна ділянка такого навчального закладу повинна бути відокремлена огорожею і зеленими насадженнями від прибудинкової території житлового будинку. Організація та озеленення групових майданчиків, інсоляція та освітленість приміщень вбудовано-прибудованого і прибудованого дошкільного закладу має відповідати вимогам ДБН щодо захисту територій і будинків від шуму та вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого МОЗ.

Такі зміни містяться у проектах ДБН В.2.2-4-201Х «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти» та ДБН Б.2.2-Х:201Х «Планування і забудова територій», які будуть затверджені найближчим часом.