Арсен Аваков: Михайло Лабутин планував убивство у ВР

Міністр внутрішніх справ заявив, що затриманий нещодавно в Румунії екс-голова «Укрспирту» Михайло Лабутин планував вбивства у Верховній Раді.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню Ліга. Нет.

«Справа Савченко-Рубана - не перша ситуація за останні місяці. Перша трапилася з бандою під керівництвом Лабутина (колишнім очільником «Укрспирту»). Його нещодавно затримали в Румунії по нашому ордеру. У нього схема була аналогічна - бандити обговорювали, як вони увірвуться декількома десятками автоматників до Верховної Ради, візьмуть від кожної фракції по одіозному депутату (практично цитую їхню розмову), виведуть на Площу Конституції і там розстріляють. Після цього - попросять підтримки українського народу», - сказав Арсен Аваков.