Парасюк заявив, що на нього хочуть повісити статтю зі створення злочинного угруповання

Позафракційний депутат Володимир Парасюк заявив, що його можуть позбавити недоторканності і притягнути до відповідальності у справі активіста євромайдана Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві "беркутівців" в 2014 році. Про це передає LB.ua.

За словами нардепа, його вже запрошували на розмову по даній справі в Генпрокуратруру.

"На мене хочуть повісити статтю зі створення злочинного угруповання, яке розстріляло" беркутівців "на Майдані. Я не просто знаю, що мене хочуть залучити, - я знаю і впевнений, що така ситуація є. Генпрокуратура це хоче зробити", - підкреслив він.

Також він додав, що ГПУ зупиняє лише його статус народного депутата.

"Якщо стоїть питання: чи будуть вони знімати з мене депутатську недоторканність? Це вже політичне питання. Адже питання не в Парасюку і Бубенчику. А в тому, як вони зайдуть до Верховної Ради і представлять виставу на мене, коли за чотири роки не показали результатів в справі про розстріл Майдану ", - зазначив нардеп.

Також Парасюк додав, що стосовно нардепа від "Самопомочі" Семена Семенченко теж можуть "шити справу" щодо подій АТО.