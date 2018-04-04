Парасюк заявив, що на нього хочуть повісити статтю зі створення злочинного угруповання

Парасюк заявив, що на нього хочуть повісити статтю зі створення злочинного угруповання

Парасюк думає, що його можуть позбавити недоторканності.

Джерело: Відомості

Позафракційний депутат Володимир Парасюк заявив, що його можуть позбавити недоторканності і притягнути до відповідальності у справі активіста євромайдана Івана Бубенчика, підозрюваного у вбивстві "беркутівців" в 2014 році. Про це передає LB.ua.

За словами нардепа, його вже запрошували на розмову по даній справі в Генпрокуратруру.

"На мене хочуть повісити статтю зі створення злочинного угруповання, яке розстріляло" беркутівців "на Майдані. Я не просто знаю, що мене хочуть залучити, - я знаю і впевнений, що така ситуація є. Генпрокуратура це хоче зробити", - підкреслив він.

Також він додав, що ГПУ зупиняє лише його статус народного депутата.

"Якщо стоїть питання: чи будуть вони знімати з мене депутатську недоторканність? Це вже політичне питання. Адже питання не в Парасюку і Бубенчику. А в тому, як вони зайдуть до Верховної Ради і представлять виставу на мене, коли за чотири роки не показали результатів в справі про розстріл Майдану ", - зазначив нардеп.

Також Парасюк додав, що стосовно нардепа від "Самопомочі" Семена Семенченко теж можуть "шити справу" щодо подій АТО.

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