Аваков назвав, за кого голосуватиме на президентських виборах

Україну треба перетворити в парламентську республіку для того, щоб усунути дуалізм в державі. Про це заявив глава МВС Арсен Аваков в інтерв'ю Liga.net.

Міністр упевнений, що після створення в Україні парламентської республіки значно зменшиться "кількість угруповань, які борються один з одним".

"Я вважаю, що дуже правильно буде зробити парламентську республіку. Це б остудило багато голів, які борються за владу в країні. Зменшилося б кількість угруповань, які борються один з одним. Адже у нас як в останні роки? Президент завжди бореться з прем'єром. Прем'єр завжди бореться з президентом. Це створює дисбаланс і конфліктні ситуації ", - сказав він.

Аваков зазначив, що на майбутніх виборах підтримає "парламентську республіку, або Порошенко, чи Тимошенко, чи Вакарчука".

"Мій голос - за парламентську республіку, і позиціонування з цього питання для мене ключовий лакмус мого ставлення до потенційного кандидата", - додав глава МВС.