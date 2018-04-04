НАБУ оприлюднило записи розмов Холодницького

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, проведених у робочому кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Відповідна інформація розміщена на Youtube-каналі НАБУ.

"З огляду на суспільний резонанс та з метою надання громадськості достовірної інформації про участь НАБУ у розслідуванні стосовно заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національне бюро вважає доцільним оприлюднити фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій, проведених у робочому кабінеті керівника САП.

Наголошуємо, що вказані слідчі дії здійснювалися на підставі ухвали слідчого судді в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого Генеральною прокуратурою України.

В результаті, на переконання НАБУ, були встановлені факти, які можуть свідчити про наявність в діях керівника САП ознак кримінальних та дисциплінарних порушень. Зокрема, йдеться про можливе підбурювання свідків до давання неправдивих показань, розголошення відомостей досудового розслідування особам, які не мають відношення до відповідного кримінального провадження. Нагадуємо, що питання притягнення очільника САП до кримінальної відповідальності належить до сфери компетенції Генеральної прокуратури як органу досудового слідства у згаданому кримінальному провадженні. Щодо дисциплінарної складової справи, 30 березня 2018 року Директор НАБУ передав відповідну скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Наголошуємо, що виявлені факти можливих порушень у діях керівника САП жодним чином не характеризують роботу очолюваного ним органу. Відтак, співпраця детективів з прокурорами САП у розслідуваних кримінальних провадженнях продовжується у штатному режимі".