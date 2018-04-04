17 тисяч пачок сигарет намагались переправити через кордон до Румунії

Велику партію контрабандних сигарет затримали прикордонники Чернівецького загону на Буковині.

Близько третьої години ночі неподалік українсько-румунського кордону відбулося спрацювання сигналізаційного пристрою. Для перевірки цієї ділянки держрубежу вибула група реагування. Під час пошукових заходів неподалік місця встановлення сигналізаційного пристрою прикордонники помітили доріжку слідів та пакунки, в яких були сигарети.

На даний час тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу.

Всього у пакунках було близько 17 тисяч пачок сигарет, триває пошук власників товару.