АТО: 24 обстріли за добу, один поранений

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати «великоднє перемир’я» здійснивши 24 обстріли позицій українських захисників.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм міномету обстріляні захисники Опитного, а з гранатометів – неодноразово оборонці Авдіївки, Пісків, Водяного, а також – Піщевика. Вогонь зі снайперської та стрілецької зброї вівся поблизу Широкиного, Водяного та Шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети – противник застосував неподалік Кам’янки, Павлополя та Мар’їнки. Також зі стрілецької зброї обстріляні наші позиці в районі Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Невельського та Павлополя.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів бойовики вели вогонь по наших укріпленнях поблизу Луганського, а з гранатометів – в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Унаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу, інформує штаб АТО.