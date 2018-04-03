Провідник намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до медичного обладнання

Сьогодні у залізничному пункті контролю «Конотоп» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили комплектуючі до медичного обладнання.

У ході перевірки одного з вагонів потягу «Хмельницький-Москва» спільна оглядова група в конструктивних особливостях робочого тамбуру, а саме в ящику для заміни лампи зовнішнього ліхтаря, виявила три пакунки з діагностичними електродами для серця. Загальна їхня кількість склала 72 одиниці. Таким чином незаконно перемістити товар через державний кордон намагався провідник зазначеного поїзда, 50-річний громадянин України.

Наразі знайдений товар вилучено працівниками фіскальної служби. Стосовно правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.