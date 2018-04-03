Українець позбувся авто через півсотні пачок сигарет

На кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону разом з митниками позбавили українця вантажівки, якою той намагався незаконно переправити сигарети.

Так, сьогодні вночі в рамках проведення активних заходів з протидії переміщенню контрабандних товарів, в пункті пропуску «Порубне», прикордонники ініціювали огляд автомобіля «МАН» 2007 року випуску. Під час перевірки вантажівки, працівниками пункту пропуску було виявлено тютюнові вироби. Враховуючи, що 37-річний водій, приховав майже півсотні пачок сигарет у кабіні вантажівки, йому довелося залишити транспортний засіб на кордоні. Автомобіль було вилучено та оцінено у півмільйона гривень.