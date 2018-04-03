Україна таки отримає патрульні катери від США

У Командуванні Військово-Морських Сил ЗС України завершується опрацювання контракту на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від Уряду Сполучених Штатів Америки та розпочинається його міжвідомче погодження.

- Катери ми отримуємо безкоштовно, але їх транспортування, підготовка екіпажів, та інші супутні витрати здійснюються за рахунок держави. Це перший випадок подібної допомоги від іншої країни за відповідну оплату, тому на законодавчому рівні були певні складнощі щодо її реалізації в рамках чинного законодавства, але на дійсний час такий шлях вже визначено, його буде реалізовано в рамках діючої угоди між Урядом України та Сполучених Штатів Америки - розповів командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко.

Американській стороні вже повідомлено про готовність Міністерства оборони України до отримання патрульних катерів на запропонованих умовах. Наразі очікується повідомлення від Сполучених Штатів Америки щодо термінів проведення заключної конференції з опрацювання основних умов контракту, під час якої планується визначити остаточну вартість супутніх витрат, пов’язаних з передачею катерів, та терміни виконання робіт.

Після підписання даного контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, що, в тому числі, включає підготовку особового складу, який буде проходити службу на патрульних катерах типу «Айленд».